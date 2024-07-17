محافظ الدقهلية يصادر بطاقات تموين بحوزة مواطن





تفقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، عددًا من القرى التابعة لمركز ومدينة المنصورة لتفقد المخابز والأسواق ومتابعة مستوي النظافة والخدمات المقدمة.

جاء ذلك بحضور محمد صلاح، مدير إدارة المتابعة بالمحافظة، ومدير إدارة الدعم الفني بالمحافظة.

شملت جولة المحافظ منطقة سندوب التابعة لمدينة المنصورة، تفقد بها عددًا من المخابز والأسواق، وقرية شاوة وقرية كوم الدربي التابعة لمركز المنصورة وتفقد بهما عدد من المخابز ومستوى النظافة ورخصة بناء لأحد المنازل بقرية شاوة والتقى، عددا من المواطنين واستمع إلى مطالبهم ومشاكلهم ووجه بسرعة حلها.

وأمر اللواء "مرزوق" بمصادرة عدد من بطاقات التموين مع شخص واحد وإحالتهم إلى مباحث التموين لفحصها للتأكد من وجود صلة قرابة من عدمه واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه صاحب المخبز وتجاه المواطن في حالة ثبوت مخالفة، لأن الغرض من تجميعهم معه هو الاتجار في الخبز.

وأشار إلى أن هذا يؤدي إلى ضياع حقوق المواطن البسيط وعدم وصول الدعم الي مستحقيه.

وشدد "المحافظ" على عدم صرف خبز لأكثر من بطاقتين يحملهم شخص واحد يكون بينهم صلة قرابة، حتى لا نفتح الباب أمام الاتجار بقوت المواطن البسيط وضياع حقه في رغيف خبز المدعوم من الدولة.

كما شدد اللواء "مرزوق" علي الإعلان عن الأسعار وتوفير السلع والمنتجات بالأسواق ومراقبتها للقضاء على غلاء الأسعار، وتكثيف الحملات الرقابية من خلال التنسيق والتعاون بين مديرية التموين ومباحث التموين.

ووجه "المحافظ" رئيس حي غرب المنصورة بتكثيف أعمال النظافة بمنطقة سندوب ورفع الأتربة، كما وجه رئيس مركز المنصورة ووكيل وزارة الري بالدقهلية برفع نواتج التطهير بطريق شاوه كوم الدربي على جانبي الترعة لمنع تحويلها الي مقالب للقمامة والمخلفات الصلبة.

وقال "مرزوق" لن أترك منطقة شعبية ولا قرية إلا واذهب إليها للتأكد من تقديم الخدمات للمواطن البسيط ، مؤكداً أنه لن يترك مشكلة لأي منطقه أو قريه إلا وسيقتحمها من أجل حلها لرفع المعاناة عن المواطنين.