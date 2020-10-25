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محافظ الدقهلية يستقبل مديرة مدرسة عمر مكرم بمكتبه

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مديرة مدرسة
 
الأحد، 25-10-2020 12:12 ص المصريون ـ متابعات
وجه الإعلامي أحمد موسى، الشكر للدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، لاستقباله مديرة مدرسة عمر مكرم بدكرنس بمكتبه، صاحبة الفيديو الذي تم تداوله الأسبوع الماضي ويظهر خلاله المحافظ يطلب منها تنظيف أحد النوافذ.
وتابع خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد:«المحافظ طيب خاطر الست الفاضلة»، موضحا أن المحافظ أكد خلال لقائه مع المديرة أن هدفه كان الصالح العام ومصلحة التلاميذ.
وأشار إلى أن المحافظ لم يكن يقصد الإساءة أو التنمر على المديرة، لافتا إلى أن استقباله لمديرة المدرسة يؤكد حسن نيته وأنه لم يكن يقصد الإهانة.


 

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