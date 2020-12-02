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محافظ الإسكندرية يكشف عدد الأسر أسفل العقار المنهار

محافظ الاسكندرية
محافظ
 
الأربعاء، 02-12-2020 08:39 م أحمد سالم
شف اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أن عقار محرم بك المنهار صادر له 3 قرارات ترميم منذ عام 2000، ولم تنفذ من قبل السكان.

وكانت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية تلقت بلاغا يفيد انهيار العقار رقم 16 شارع الفردوس متفرع من شارع منشا بمنطقة محرم بك، مساء اليوم الأربعاء.

وانتقل المحافظ يرافقه كل من الدكتورة جاكلين عازر، نائب المحافط واللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، واللواء خالد جمعة، سكرتير عام مساعد المحافظة، واللواء علاء يوسف رئيس حي وسط. 

وتبين من الفحص أن عقار بناء قديم، مأهول بالسكان، مكون من طابق أرضي وثلاث طوابق علوية، وانهيار العقار بالكامل حتى سطح الأرض. 
وقال المحافظ أن المعلومات الأولية تؤكد وجود أسرتين أسفل أنقاض العقار، لافتاً إلى أن قوات الحماية المدنية تواصل رفع الأنقاض ومحاولة إنقاذهم. 

وأشار الشريف أنه جرى فصل جميع المرافق من الغاز والكهرباء والمياه، والدفع بجميع المعدات الثقيلة والسيارات اللازمة برفع الأنقاض الناجمة عن انهيار العقار. 

وكلف المحافظ الإسكندرية جميع الجهات المعنية بالتواجد في مكان الحادث ورفع درجة الاستعداد القصوى، لاستخراج قاطني العقار من تحت الأنقاض. 
وناشدت محافظة الإسكندرية المواطنين بالابتعاد عن موقع الحادث،

ليتسنى للجهات المعنية القيام بأعمالهم ورفع الأنقاض بالسرعة المطلوبة، والتواصل فورا مع غرفة العمليات الرئيسية في حين وجود أية تداعيات أخري.
 

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