مجنونة بيه.. إنجي خوري ترسم وشم أدهم نابلسي على جسدها.. فكيف رد الأخير؟

الخميس، 08-09-2022
01:32 م
فاجأت الفنان
ة السورية أنجي خوري الجمهور بنشرها صورة جديدة استعرضت فيها
وشمها الجديد على إصبع يدها، وهو إسم أدهم، وأشارت في منشورها على صفحتها الخاصة،
إلى الحساب الرسمي للفنان
المعتزل
أدهم نابلسي.
أحدثت الصورة بلبلة كبيرة بين المتابعين الذين إنهالوا عليها بالشتائم،
معتبرين أن أدهم لن يبادر للتحدث معها بعد هذه التصرفات.
وكانت قد تحدثت إنجي خوري عن توبتها في مقطع فيديو قالت فيه إنها مستعدة أن
تتوب إلى الله، وأن ترتدي الحجاب في حال يوافق الفنان
المعتزل
أدهم نابلسي على
الزواج منها، وقالت :"بتعرفوا إذا أدهم نابلسي بيتجوزني، أنا بتحجب وبلبس
خمار وبروح بصلي وبتوب وما بدي التيليفون حتى...بس بدي يتجوزني"، وتابعت
حديثها وقالت:"يقبرني ما أجملوا".
كما تنشر إنجي خوري الكثير من الستوريز على صفحتها لاغنيات له وتذكر اسمه
وتقوم بحركة المانشن ليصل اليه منشوراتها كما انه الشخص الوحيد الذي قامت
بمتابعتها على صفحتها فكيف رد أدهم على كل ذلك؟
أدهم الذي كان قد اعتزل الفن رد على حركات أنجي بالتجاهل التام حتى انه لا
يتابع احد من النجوم والفنان
ين والشخصيات من الوسط الفني فقد ابتعد كليا عن هذه
الاجواء ولن يعطي أنجي اي اهتمام من قبله.