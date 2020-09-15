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مجددا.. حريق بمبنى تجاري ضخم وسط بيروت ( صور)

حر يق بوسط بيروت
مجددا.. حريق بمبنى تجاري ضخم وسط بيروت ( صور)
الثلاثاء، 15-09-2020 12:26 م عبد القادر وحيد
لا تزال العاصمة اللبنانية بيروت تعيش أجواءً حزينة، حيث اندلع حريق ، اليوم الثلاثاء، داخل مبنى تجاري ضخم في أسواق بيروت، حيث تجري فرق الدفاع المدني محاولات لأجل إخماده.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو وصورا لدخان يتصاعد من مجمع تجاري قيد الانشاء في وسط بيروت، دون معرفة الأسباب.
وصرح مدير عمليات الدفاع المدني جورج بو موسى، أنه لم يعرف بعد سبب اندلاع الحريق قائلا: " من المبكر الحديث عن عمليات "تلحيم" أدت إلى اشتعال النيران".
بينما تمكنت  فرق الدفاع المدني في السيطرة على الحريق في وسط بيروت، تفادياً لامتداده إلى المباني المجاورة.
يذكر أن المبنى يعود لشركة "أيشتي AISHTI" للألبسة، ومن تصميم المهندسة العراقية الراحلة زها حديد، وبلغت ميزانية المشروع 40 مليون دولار.




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