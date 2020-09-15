مجددا.. حريق بمبنى تجاري ضخم وسط بيروت ( صور)

الثلاثاء، 15-09-2020
12:26 م
عبد القادر وحيد
لا
تزال العاصمة اللبنانية بيروت
تعيش أجواءً حزينة، حيث اندلع حريق
، اليوم الثلاثاء،
داخل مبنى تجاري
ضخم في أسواق بيروت
، حيث تجري فرق الدفاع
المدني محاولات لأجل إخماده.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو وصورا لدخان
يتصاعد من مجمع تجاري قيد الانشاء في وسط بيروت
، دون معرفة الأسباب.
وصرح
مدير عمليات الدفاع
المدني جورج بو موسى، أنه لم يعرف بعد سبب اندلاع الحريق
قائلا:
" من المبكر الحديث عن عمليات "تلحيم" أدت إلى اشتعال النيران".
بينما
تمكنت فرق الدفاع
المدني في السيطرة على الحريق
في وسط بيروت
، تفادياً لامتداده إلى المباني المجاورة.
يذكر أن المبنى يعود لشركة "أيشتي AISHTI" للألبسة، ومن
تصميم المهندسة العراقية الراحلة زها حديد، وبلغت ميزانية المشروع 40 مليون دولار.