متى يحق للزوجة المسيحية طلب بطلان الزواج؟

عروسان

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طالب الأنبا بولا، مطران طنطا وتوابعها، الآباء الذين يحررون محاضر الخطوبة أو عقود الزواج في الكنائس، ألا يكتبوا أي معلومة خاصة بالمتقدمين للزواج إلا من وثيقة، حتى لا يكونوا شركاء في غش دون أن يدركوا.



وقال في تصريحات تليفزيونية: عندما يذكر الأب وظيفة الشخص يكتبها من تحقيق الشخصية، فينقل من تحقيق الشخصية وظيفته وتاريخ ميلاده ومكان سكنه، ويكون منها وإرفاقها في الملف، حتى لا يُسأل كشريك في معلومات أو بيانات مكتوبة بالخطأ.



وأضاف: في حالة أن الشخص خدع الزوجة في سنه أو محل عمله، يكون من حق الزوجة أن تطلب بطلان زواج.

