الثلاثاء 23 مايو 2023
توقيت مصر 05:00 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

بالصور.. رد فعل غير متوقع من محمد رمضان على سخرية خالد سرحان منه

أمام والدتها.. خطف فتاة مطلقة واغتصابها بشكل جماعي ليلة كاملة

الشرطة تعتقل 15 كلبًا نهشوا شابًا حتى الموت

بعد هبوطه في السوق السوداء.. تعرف على سعر الدولار في البنوك

متى يؤدي شرب الماء إلى الوفاة؟.. حسام موافي يُحذر من حالة خطيرة

3 أشقاء دفنوا أحياء.. ماذا حدث في قرية قرقشندة بالقليوبية؟

يفعل العجائب.. ماذا يحدث لعظامك عند شرب كوب واحد من الشاي يوميًا؟

سعودي اختلى بخطيبته قبل الزفاف وبعد أن حملت منه كانت الصدمة

شاهد.. أغرب ما فعلته منتقبة سعودية فرحًا بهطول المطر في الشارع

"عامل حرقان".. تعليق نجم الزمالك على صورة شيكابالا بتيشيرت صن داونز

متى يؤدي شرب الماء إلى الوفاة؟.. حسام موافي يُحذر من حالة خطيرة

2018-11-0810_16_08.029966-boire
ارشيفية
الإثنين، 22-05-2023 09:10 ص

 

 

يميل كثير من الأشخاص إلى شرب الماء بكثرة، خاصًة في فصل الصيف، مع ارتفاع درجة الحرارة، وذلك لترطيب الجسم والتخلص من الشعور بالعطش، دون وعي منهم أن هذه العادة تسبب لهم بعض المضاعفات الصحية.

 

في هذا الصدد، حذر الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني من خطورة الإفراط في شرب الماء، حيث يؤدي إلى مضاعفات تصل إلى الوفاة.

 

قال موافي خلال تقديمه برنامج "ربي زدني علما"، المُذاع على قناة "صدي البلد": "الكبد والكلى والقلب وجزء في المخ هي الأعضاء المسؤولة عن طرد المياه من الجسم".

وتابع: "يسبب دخول الماء إلى الجسم دون طردها الوفاة".

وأضاف: "أن الجسم السليم لا يستطيع تخزين الماء، إذ يعمل المخ والكبد والكلى والقلب، على إخراجها من الجسم، عن طريق البول والعرق والتنفس والبراز".

 

وأوضح: "أن خطورة الإصابة بالتسمم المائي يحدث للمرضى الذين لا يستطعيون إخراج المياه مثل مرضى الكلى والقلب والكبد، بسبب عدم قدرة أجسامهم على التخلص منها".

 

وأضاف: "يجب على هؤلاء المرضى شرب المياه، ما يُعادل البول + 500 سم ماء، لكن الشخص السليم يتناول بكميات معتدلة دون إفراط".

إقرأ ايضا

Capture

بالصور.. رد فعل غير متوقع من محمد رمضان على سخرية خالد سرحان منه

15-1-2022_14_42_57_GomhuriaOnline_11642250577

أمام والدتها.. خطف فتاة مطلقة واغتصابها بشكل جماعي ليلة كاملة

2023_5_21_22_15_17_953

3 أشقاء دفنوا أحياء.. ماذا حدث في قرية قرقشندة بالقليوبية؟

أخبار متعلقة

2085590_0

حسام موافي يحذر من مشروب يلجأ له كثيرين عند الإصابة بالحموضة

645cac9b42360475382d7c6a

بعد الضجة.. حسام موافي عن سمية الخشاب: "والله ما اعرف شكلها"

2018_3_11_20_7_4_692

مفاجأة يفجرها حسام موافي عن الطعمية التي تُباع في المحلات