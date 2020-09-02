متى تستمر الإجراءات الاحترازية؟.. مستشار الرئيس يجيب

الأربعاء، 02-09-2020
08:35 م
أحمد سالم
قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار لشئون الصحية، إن الدولة حريصة على توفير الأمان لعلاج كل المواطنين، موضحًا أن الإجراءات الاحترازية مستمرة حتى مارس المقبل وليس أكتوبر كما يقول البعض.
وأضاف عوض تاج الدين ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتي" المذاع على قناة صدي البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى أن هناك 100 لقاح تحت التجارب، وما وصل لـ التجارب السريرية 7 فقط.
ولفت عوض تاج الدين ، إلى أن مصر تدرس الموضوع مع جميع الجهات، لمعرفة الأفضل، وأكد ان هناك متابعة يومية لـ اللقاحات التى يتم التوصل لها.
وأشار عوض تاج الدين ، إلى أن العالم لم يتوصل حتى اليوم لـ لقاح فعال لفيروس كورونا
، ولذلك لا نتوقع بالموعد الحقيقي لـ التوصل للقاح كورونا
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وأوضح عوض تاج الدين ، أن العالم بالكامل وليس مصر يسعى للتوصل لـ لقاح لفيروس كورونا
، ولذلك على الجميع الاستمرار فى الإجراءات الاحترازية الخاصة بـ كورونا
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