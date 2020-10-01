متهم بقتل متظاهرين يخطط لمقاضاة «جو بايدن» بتهمة التشهير

الخميس، 01-10-2020
05:14 م
فتحي مجدي
أعلن محامي كايل ريتنهاوس
- المتهم بقتل اثنين من المتظاهرين
خلال المظاهرات التي شهدتها مدينة كينوشا في ولاية ويسكنسن الأمريكية في أغسطس الماضي - أنه يخطط لمقاضاة المرشح الديمقراطي للرئاسة، جو بايدن
وحملة
ه بتهمة التشهير، بعد تغريد مقطع فيديو يشير إلى كون المراهق "متعصبًا للبيض".
وكتب بايدن في تغريدته، التي تحتوي على مقطع تبلغ مدته 50 ثانية، أنه "لا توجد طريقة أخرى لوضعها: رفض رئيس الولايات المتحدة التنصل من المتعصبين البيض على منصة المناظرة الليلة الماضية".
وكان يشير بذلك إلى سؤال طرحه كريس والاس، الصحفي بشبكة "فوكس نيوز" على الرئيس دونالد ترامب خلال المناظرة الرئاسية التي جرت ليل الثلاثاء حول ما إذا كان على استعداد "لإدانة العنصريين البيض وجماعات الميليشيات، والقول إنهم بحاجة إلى التنحي وعدم إضافة المزيد من العنف من هذه المدن".
وأشار والاس أيضًا إلى الاضطرابات في كينوشا بولاية ويسكونسن - حيث أطلق ضابط شرطة النار على جاكوب بليك (29 عامًا) في ظهره - وفي بورتلاند بولاية أوريجون. كما تم الاستشهاد بكلتا المدينتين في اللقطات التي نشرها بايدن.
وتضمن المقطع أيضًا صورة لريتنهاوس، المتهم بقتل رجلين وإصابة ثالث خلال احتجاج لحرك "حياة السود مهمة" في كينوشا، حيث كان يحمل السلاح بدعوى حماية الشركات في المدينة من عمليات الحرق والنهب.
لكن محاميّ المراهق قالوا إنه أطلق النار دفاعًا عن النفس. وأخبر محاميه شبكة "فوكس نيوز"، أنه يعتزم مقاضاة نائب الرئيس السابق وحملة
ه نيابة عن موكله.
ولم ترد حملة
بايدن على طلب للتعليق.