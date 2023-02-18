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متلعبوش بالنار.. مرتضى منصور يحذر اتحاد الكرة قبل جلسة الغد

elaosboa96704
مرتضي منصور
Native
Teads
السبت، 18-02-2023 04:37 م نسمه عبد الوهاب
وجه المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك رسالة تحذير إلى اتحاد الكرة قبل نظر الدعوى التى أقامها أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة غدا الأحد، ضد اتحاد الكرة بسبب أزمة صفقات النادى والتنقلات الشتوية
وتنظر غدا محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدعوى التي أقامها المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك ضد اتحاد الكرة بسبب أزمة إيقاف قيد صفقات الزمالك الجديدة ناصر منسى وأحمد بلحاج ومحمود شبانة في فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة

وحضر مرتضى منصور الجلسة الماضية، يرافقه عدد من جمهور نادي الزمالك، وانتهت الجلسة وخرج ادلى بتصريحات أمام مقر المجلس مطالبا اتحاد الكرة بضرورة قيد اللاعبين قبل جلسة غدا، قائلا:"ماتلعبوش معايا بالنار"
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 31449 لسنة 77، كل من وزير الشباب والرياضة، ورئيس اتحاد الكرة جمال علام، ووليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة
 

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