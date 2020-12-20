الأحد 20 ديسمبر 2020
توقيت مصر 19:53 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

العروس التي جمعت بين زوجين تفجر مفاجآت صادمة أمام النيابة

اغتيال «بوتين» وكوارث طبيعية.. أخطر تنبوءات عما سيحدث في 2021

عامله ببرود.. ضجة حول "ساديو ماني" و"صلاح"

الكشف عن أخطر ما يربط "ناصر الصباح" بالمصالحة الخليجية

القبض على إعلامية شهيرة بمنطقة مصر الجديدة

قرار من القضاء الإداري بخصوص مرتضى منصور

صادم.. فنانة مصرية شهيرة تقتل زوجها وتلتقط صورة بجوار جثته

ترميم رسم جداري الخاص بالمقبرة رقم ١٠٠ بمنطقة الكوم الأحمر

شاهد.. صور نادرة للأميرة ديانا في الرياض

عاجل.. وفاة الشيخ ناصر صباح الأحمد تفجع الكويتيين

ADS
 

«متلبسة».. القبض على إعلامية شهيرة بمنطقة مصر الجديدة

4202011132036189738657
أرشيفية
 
الأحد، 20-12-2020 03:55 م المصريون

ألقت قوات الأمن القبض على إعلامية شهيرة، في منطقة مصر الجديدة، لاتهامها بترويج أدوية ومكملات غذائية مجهولة المصدر.
وكشفت التحريات أن المتهمة تدعى «ش.أ» 44 عاما، وتقدم برنامجا خاصا بالتغذية والتخسيس على إحدى القنوات الفضائية وتظهر على القنوات المختلفة كطبيبة متخصصة في التخسيس، وتم ضبطها أثناء بيع أدوية ومكملات غذائية وعقاقير مجهولة المصدر، وغير مسجلة بوزارة الصحة، وحرزت الأجهزة الأمنية 93 ألف قرص دوائي عبارة عن كريمات وزيوت تخسيس، وجيل للتخسيس و2 جهاز كمبيوتر خاص بالرمد و12 جهاز طبي يستخدم في تجميل ونحت أجزاء الجسم، وجميعها مجهولة المصدر.
وجاءت كواليس القبض على المتهمة التي تقدم برنامجا خاصا بالتغذية العلاجية والتخسيس على إحدى القنوات الفضائية، حيث تلقت شرطة التموين بالقاهرة معلومات بقيام المتهمة باستغلال مركزي التغذية العلاجية والتخسيس الذي تمتلكه بمنطقة مصر الجديدة في ترويج وبيع العقاقير المهربة وأدوية التخسيس مجهولة المصدر وغير المصرح بتداولها.
وصدرت تعليمات بعد استئذان النيابة العامة باستهداف المركز الذي تمتلكه المتهمة، وتمت مداهمته بمعرفة قوة من شرطة التموين ومباحث القاهرة، وتم القبض على المذيعة التي حاولت في البداية إنكار معرفتها بما واجهتها به القوة، ثم انهارت باكية عندما عثرت قوت الشرطة على مخزن داخل المركز يحتوي على الأدوية المهربة.
 

إقرأ ايضا

Capture

العروس التي جمعت بين زوجين تفجر مفاجآت صادمة أمام النيابة

Doc-P-357558-637350722768324964-645x505

اغتيال «بوتين» وكوارث طبيعية.. أخطر تنبوءات عما سيحدث في 2021

الشيخ ناصر الأحمد الصباح

الكشف عن أخطر ما يربط "ناصر الصباح" بالمصالحة الخليجية

أخبار متعلقة

1-104-768x432

ريهام سعيد تثير الغضب من جديد.. و"النهار" تعتذر وتحذف الحلقة

362409_0

القبض على رجل الأعمال صفوان ثابت مالك «جهينة»

Capture

فيديو فاضح لإعلامية كويتية شهيرة وصدمة بعد الكشف عن مسربه

4351617_1561394390

حليمة بولند تنجو من الموت بأعجوبة:«بصلي 100 ركعة»