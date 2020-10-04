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متطرف يحرق القرآن الكريم بدولة أوروبية ( فيديو)

متطرف يحرق القرآن الكريم بدولة أوربية
متطرف يحرق القرآن الكريم بدولة أوربية ( فيديو)
 
الأحد، 04-10-2020 10:16 ص عبد القادر وحيد- متابعات
أقدم متطرف دنماركي على ارتكاب فعل مشين، والذي أثار غضب المسلمين، حيث قام بحرق القرآن الكريم.
وانتشر مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر المتطرف الدنماركي، وهو يسكب البنزين على نسخة من القرآن ثم أحرقه تحت حماية الشرطة له في جمع كبير.
واستفز المتطرف الدنماركي مشاعر المسلمين بحرق القرآن، ما أثار موجة من الغضب والاستياء بين المسلمين الذين طالبوا بسرعة ضبطه وتوقيع عقوبة صارمة عليه.
كما وثق المقطع لحظة اعتقال الشرطة رجل من ذوي البشرة السمراء وامرأة أخرى، حيث بدا في الفيديو اعتراضهما ومحاولتهما إيقاف حرق القرآن الكريم من جانب المتطرف الدنماركي.
يذكر أن المتحدث باسم الشرطة كان قد كشف أن المتظاهرين المرتبطين بالحزب اليمينى المتطرف الدنماركى "سترام كورس"هم السبب فى أعمال العنف وحرق نسخة من القرآن بعدما منعت السلطات السويدية السياسى الدنماركى راسموس بالودان زعيم الحزب المتشدد والمناهض للإسلام من دخول السويد لعقد اجتماع فى مالمو.
ومن المقرر أنه كان سيسافر لإلقاء خطاب خلال حادثة إحراق المصحف التى وقعت وقت صلاة الجمعة.
 

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