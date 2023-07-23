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متطرفون يحرقون نسخة من المصحف الشريف في الدنمارك

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ارشيفية
الأحد، 23-07-2023 10:29 ص


قامت مجموعة متطرفة في الدنمارك بحرق القرآن الكريم، في حدث جديد يستفز مشاعر ملايين المسلمين حول العالم.

من جانبها، أعربت وزارة الخارجية السعودية،عن إدانة واستياء المملكة العربية السعودية الشديدين جراء عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار حوادث التعدي على المقدسات الإسلامية، وآخرها ما قامت به مجموعة متطرفة في الدنمارك بحرق نسخة من القرآن الكريم، ورفع شعارات كراهية وعنصرية ضد الإسلام والمسلمين، أمام سفارة جمهورية العراق في العاصمة كوبنهاغن.

 

وعبرت الوزارة عن إدانة المملكة بأشد العبارات لهذه الأعمال الداعية للكراهية والعنف بين الأديان، وتحذر في الوقت نفسه من تكرار هذه الأعمال المستفزة لمشاعر ملايين المسلمين حول العالم، والتي تعد انتهاكاً صارخاً للقوانين والأعراف الدولية كافة.

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