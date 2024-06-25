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"متزوجة وبخون زوجي مع واحد في التليفون".. الإفتاء ترد

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الثلاثاء، 25-06-2024 02:19 ص

 

 

تلقي الشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤال من سائلة تقول،" أنا متزوجة وبحب واحد تاني وكلمته في التليفون أتوب إزاي؟

 

في رده، قال أمين الفتوى أن قبول التوبة مبنى على حالة الندم على ما فعله المخطئ، وإذا سلكت طريق الاعتراف ثم الندم فإقلاع فتوبة من الله، ففضل الله واسع ويقبل الرجوع والتوبة.

 

واستشهد أمين الفتوى بقول الله-تعالى-في سورة الزمر،" قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا ۚ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ".

 

وبقول سيدنا النبي-صلى الله عليه وسلم-" اتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن".

 

أضاف شلبي خلال لقائه ببرنامج "فتاوى الناس" المذاع على فضائية" الناس": أن الإكثار من الطاعات واللجوء إلى الله-سبحانه وتعالى-، وإن اعترف الانسان بالخطأ عليه ان يقلع عنه، فلا توجد توبة مع استمرار الفعل.

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