مترو الأنفاق يكشف موعد تطبيق قرار مجانية الركوب للمسنين

الأربعاء، 14-10-2020
12:12 ص
المصريون ـ متابعات
قال أحمد عبد الهادي، المتحدث باسم شركة مترو الأنفاق
، إنه بداية من غدا الأربعاء سيتم تطبيق قرار مجانية ركوب المترو لمن هم فوق سن الـ70، مع تقديم خصم لمن هم دون السبعين وفوق الستين يصل إلى 50%.
وأوضح "عبد الهادي" في اتصال هاتفي مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" أن وزير النقل أوصى باستخراج اشتراك مجانًا لمدة ثلاثة شهور بعدد 180 رحلة لمن فوق الـ70 عامًا على أن يجدد بعد نفاذ الرحلات أو انتهاء المدة المخصصة.
وأضاف المتحدث باسم شركة مترو الأنفاق
، أنه من الممكن استخراج اشتراك لمدة ثلاثة شهور لمن هم دون السبعين وفوق الستين بعدد 180 رحلة أيضًا بتكلفة تصل إلى 135جنيه.