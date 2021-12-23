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متحولة جنسيًا.. هيفا ماجيك تستعرض صدرها بصورة عارية بعد عملية تكبير

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هيفاء ماجيك
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الخميس، 23-12-2021 01:03 م

نشرت نجمة مواقع التواصل الإجتماعي والمتحولة جنسيًا السورية هيفا ماجيك، مقطع فيديو لها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي وهي ترتدي ملابس فاضحة جداً، وكاشفة على منطقة الصدر بشكل كبير.
وإستعرضت جسدها وصدرها الكبير بحركات مغرية وهي ترقص وتتمايل على الموسيقى.
وكانت نشرت هيفا ماجيك عبر حسابها الخاص صور تظهر فيها أعضائها التناسلية، وقد اجتاحت الصور مختلف مناصات مواقع التواصل الاجتماعي حيث تداولها المتابعين بشكل كبير، ما عرضها لهجوم وانتقادات لاذعة، معتبرينها تخطت الخطوطة الحمراء.
ويشار الى انها ليست المرة الأولى التي تتخطى فيها ماجيك الخطوط الحمراء وتبرز صورها عارية.



 

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