السبت 20 مارس 2021
توقيت مصر 19:36 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

متحرش يحاول تقبيل سيدة غصبًا بالسعودية.. والكاميرات تفضحه

شاهد.. محمد صلاح يتسلق الجدار و يُبهر الجميع في تدريبات ليفربول

فيديو صادم.. لاعب ينجو من الموت بأعجوبة في الدوري السعودي

شاهد.. مسجد صغير يبتلع كاتدرائية ضخمة.. ماذا فعل المسيحيون؟

السعودية تعلن ضبط المتورطين في الفيديو الذي هز المملكة وتكشف جنسياتهم

"تويتر" يرفض إزالة صورة غير لائقة لـ "ميلانيا ترامب"

أسماء الفائزات في مسابقة الأم المثالية لعام 2021

بملابس جريئة.. عمرو دياب يثير الجدل بصورة مع راقصة أجنبية

تفاصيل صادمة.. «سفاحة الطالبية» قتلت زوجها وزوجة عشيقها

من هو زوج إلهام شاهين الذي ضبطته في غرفة سهير رمزي؟

ADS
 

متحرش يحاول تقبيل سيدة غصبًا بالسعودية.. والكاميرات تفضحه

متحرش يحاول تقبيل سيدة
متحرش يحاول تقبيل سيدة
 
السبت، 20-03-2021 07:30 م الطيب حسين
انتشر مقطع فيديو صادم لشخص حاول التحرش بسيدة وتقبيلها عنوة في جدة السعودية.

وأثار الفيديو الذي يظهر شخصًا يحاول التحرش بامرأة أمام مركز تجاري في مدينة جدة غضبا عارما في المملكة.

ويظهر الفيديو شابا وهو يسير بين السيارات نحو امرأة منقبة، ويحاول التحرش بها ومضايقتها، ثم يهم بمغادرة المكان بعد نقاش بينه وبينها.

ودشن مغردون على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وسما باسم #المتحرش_محمد_عمر_الزعاقي، الشخص الذي قيل إنه ظهر في الفيديو وأقدم على الفعل المشين، داعين السلطات الأمنية لسرعة القبض عليه ومحاسبته حتى يكون عبرة لغيره.

كما سارعت النيابة العامة السعودية للتحقيق في واقعة أخرى ضجت بها مواقع التواصل في المملكة لاعتداء شاب بالضرب على فتاة في محافظة حفر الباطن.

وينص نظام مكافحة التحرش في السعودية، الذي بدأ العمل به في عام 2018، على فرض عقوبات مشددة تتضمن السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات وغرامات مالية باهظة على المدانين.

 

إقرأ ايضا

أرشيفية

شاهد.. مسجد صغير يبتلع كاتدرائية ضخمة.. ماذا فعل المسيحيون؟

345159_0

السعودية تعلن ضبط المتورطين في الفيديو الذي هز المملكة وتكشف جنسياتهم

ارشيفية

"تويتر" يرفض إزالة صورة غير لائقة لـ "ميلانيا ترامب"

أخبار متعلقة

1-78

أمير الرياض يصدر أمرًا حازمًا بشأن مشاهير السوشيال ميديا

Capture

فيديو يُنشر لأول مرة.. ملك السعودية الأسبق يمارس السباحة

06c92eff-4756-49a6-89fe-f9260c6ef2b4-973x1024

بعد تزايد الخطر.. أمير الرياض يصدر أمرًا عاجلًا

Capture

كاميرا مراقبة توثق أغرب ما حدث لـ حرامي في السعودية

كم_عدد_أبناء_الملك_عبدالعزيز_الأحياء

تم التقاطها في الكويت.. الصورة الوحيدة لوالد مؤسس السعودية

640

الملك سلمان يصدر أوامر ملكية جديدة عاجلة