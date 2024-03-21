متحدث الخارجية: كنا نتلقى توجيهات تُخالف مصلحة الدولة في عهد الإخوان

متحدث الخارجية



قال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم الخارجية، إنه شاهد ثورة 25 يناير عندما كان يعمل في سفارة مصر بواشنطن، وهذه المرحلة كانت تشهد اشتباك بين المجتمع المصري، مشيرًا إلى انه كان يعمل على شرح ما يحدث في مصر

وتابع "أبو زيد"، خلال حواره مع الإعلامي نشات الديهي، ببرنامج "بدون ورقة وقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الثلاثاء، أن المؤسسة الدبلوماسية المصري في عهد حكم جماعة الإخوان كانت في وضع صعب للغاية، لانها كانت تتلقى بعض توجيهات تختلف عن مصلحة الدولة المصرية.

وأشارن إلى أن مؤسسة وزارة الخارجية استطاعت أن تحافظ على المهنية، والعمل في ظل حكم الجماعة ، مشيرصا إلى أن فترة حكم الجماعة كانت صعبة للغاية.

ولفت إلى أنه عمل بشكل مباشر مع وزير الخارجية الأسبق أحمد أبو الغيط ، وهذا أثر بشكل كبير في تكوينه المهني، لانه كان حريص على رعاية الشباب الصغير، ويشجيعهم.