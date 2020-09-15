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متحدث ​الحكومة يكشف حقيقة مد مهلة التصالح بمخالفات البناء

المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء
متحدث الحكومة نادر سعد
الثلاثاء، 15-09-2020 12:38 ص المصريون ـ متابعات
قال المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء إن هناك تطور إيجابي خاصة بعد التسهيلات التي وجه بها الرئيس السيسي وأعلنها الدكتور مصطفى مدبولي ومنها خفض قيمة المتر في القرى وخصم 25% في حالة الدفع النقدي وهناك مليون و100 ألف طلب تصالح حتى الآن.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد، أنه كان هناك تأكيد وتوجيهات من الدكتور مصطفى مدبولي للعمل ساعات إضافية لتخفيف الزحام والتسهيل على المواطنين وهناك استجابة من وزارة التنمية المحلية وستعمل كل المحافظات ورديات إضافية.
وتابع أن توجيه الرئيس باحتساب قيمة متر التصالح في القرى بـ50 جنيها ساهم في زيادة الإقبال، مؤكدًا على أن مبلغ المحاسبة النهائي سيكون على رقم 50 جنيها حتى لو أخطا أي موظف في أي قرية وقال رقم أكبر.
وأكد أن أي مبلغ تم دفعه من قبل كغرامات في المحاكم أو أي جهة أخرى سيتم خصمها من قيمة التصالح الإجمالية بشرط توافر الأوراق الرسمية، مشيرا إلى أن أي مخالفات بعد أبريل 2019 سيتم إزالتها طبقا لوقت صدور القانون، لافتا إلى أنه في حالة تصالح مالك واحد في العقار أو أكثر ولم يتقدم الآخرون سيتم قطع المرافق عن من لم يتقدم للتصالح فمن المؤكد أنه بعد 30 سبتمبر لن يتم مساواة مواطن تصالح وسلك الطرق الشرعية بمن لم يتقدم .
وشدد سعد على أن رئيس الوزراء أكد من قبل مرارًا وتكرارًا على عدم مد العمل بالقانون ولكن هناك تسهيلات بشكل آخر بمنح مهلة شهرين لاستكمال الأوراق مع زيادة وقت العمل قائلا لا حديث الآن ولا توجد مؤشرات حول مد المهلة بعد 30 سبتمبر.
موعدنا 1 أكتوبر لبدء تطبيق القانون وحجم المخالفات لن يعفي مرتكبيها وسيتم البدء في الإزالات وقطع المرافق عن المخالفين.

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