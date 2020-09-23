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​متحدث "التنمية المحلية" يكشف إجمالي متحصلات تصالح مخالفات البناء

العقار المخالف
مخالفات البناء
الأربعاء، 23-09-2020 01:34 ص المصريون ـ متابعات
قال د.خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية إن عدد طلبات التصالح في مخالفات البناء حتى الآن بلغ مليون و319 ألفًا و646 طلبًا، مشيرًا إلى أن محافظة المنوفية احتلت المرتبة الأولى في عدد طلبات التصالح، من خلال المدة الإجمالية سواء للمرحلة الأولى أو الثانية التي بدأت في 14 يوليو الماضي، يليها محافظة البحيرة، وفي المرتبة الثالثة القليوبية.
وأضاف "قاسم" ، في مُداخلة هاتفية مع برنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر على شاشة "MBC مصر،  أنه بالنسبة للمتحصلات، فقد احتلت محافظة القاهرة المرتبة الأولى، تلتها محافظة الإسكندرية، مشيرًا إلى أن إجمالي المتحصلات بلغ 8.6 مليار جنيه، بالإضافة على قيمة ملفات التصالح.
وأوضح المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أنه في آخر 24 ساعة فقط، تلقت المراكز التكنولوجية المختصة بتلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء 45 ألفًا و437 طلبًا على مستوى جميع المحافظات، واحتلت محافظة البحيرة المرتبة الأولى بـ6 آلاف و800 طلب، تلتها محافظة القاهرة بـ4 آلاف و464 طلب، وأخيرًا محافظة الجيزة بـ4 آلاف و261 طلب تصالح، في يوم واحد.
ولفت "قاسم" عن خطة الوزارة في القضاء على الزحام أمام المراكز التكنولوجية، مؤكدًا أن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، تواصل مع المحافظين، وتم تخصيص المدارس القريبة من تلك المراكز، حتى تكون مراكز لتلقي الطلبات للقضاء على الزحام.
وأكد "قاسم" أن حصول مقدم طلب التصالح على "نموذج 3" يوقف أي إجراءات قضائية ضد العقار المخالف ومالكه، موجهًا رسالة إلى الذين قاموا بتقديم طلبات للتصالح، ولم يقوموا بدفع "جدية التصالح، وعددهم حوالي 185 ألف طلب، بضرورة أن يدفعوا قبل 30 سبتمبر حتى يُعتدّ بالطلبات الخاصة بهم.
 

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