«مُبهجة».. صورة نادرة تُنشر لأول مرة للملك سلمان رفقة أبوكروز

الثلاثاء، 23-03-2021
03:38 م
محمد فضل
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية
، صورة
نادرة تُنشر لأول مرة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان
بن عبدالعزيز آل سعود،
والتي وصفها الجميع بأنها "مُبهجة" نظرًا لظهور الملك سلمان
مبتسمًا.
وأظهرت الصورة الملك سلمان
بن عبدالعزيز، مُمسكًا بيد الفارس ناصر بن سرحان
بن منيخر، الملقب بـ«أبو كروز».
وأظهرت الصورة، الملك سلمان
وهو مبتسماً ويمسك بيد الفارس ناصر بن سرحان
الذي كان سعيدا بالتقاط هذه الذكرى.
يذكر أن “بن سرحان” شارك في معارك كثيرة منها معركة كنزان عام 1915 وعمره
15 عاما، ومعركة الجوف عام 1919م، وتوفي عام 1976م، وكانت مهنته بالهوية الشخصية
مدونة “فارس” ويعد علماً من أعلام جزيرة العرب.