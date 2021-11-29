مبروك عطية لإحدى الزوجات: اعملي مع زوجك زي البنات في «الأفلام الثقافية»
مبروك عطية
Native
Teads
الإثنين، 29-11-202110:26 ص
رد الدكتور مبروك عطية أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، على سؤال
سيدة تتعرض للإجبار من زوجها على مشاهدة الأفلام المخلة.
وقالت :" زوجي بيغصب عليا نشوف "أفلام ثقافية" فماذا أفعل؟
وأجاب "عطية"، قائلا : "اسمعيني أنا مش بتاع لا يجوز"
لأن هذا الكلام خرب بيوت لافتا إلى أنه يجب ان يكون لديكي قليل من الفكر فمثلا
يمكنك ان تقولي حاضر وتغمضي عينيكي وتشتكي بثك وحزنك إلى الله ، ولا تشاهدي ما يريد إلى أن تمضي هذه الدقائق و" تغور في داهية " .
وأضاف مبروك عطية في فيديو مسجل له عبر صفحته الرسمية على اليوتيوب ناصحا
صاحبة الشكوى عليك ان تصبري عليه حتى " يتهد حيله " وبكره يجيله 15 مرض
ربنا يشفيه ويشفي الناس كلها .
وتابع أستاذ الشريعة قائلا: خليكي شملولة وشاطرة واعملي ما يبسط زوجك
واعملي أحسن من الستات الموجودين في الأفلام ، فهو زوجك حلال لك داخل غرفة النوم
وخليه هو اللي يتفرج عليكي .
وأوضح مبروك عطية لو قلنا لا يجوز وطبقنا المثالية الزائدة ستجدي زوجك يذهب
الى زميلته او صديقه لمشاهدة ما يريد ، ولكن علينا اعمال العقل وتشغيل الفكر كيف
نعالج سلوك هذا الزوج ، فالعقل مناط التكليف .
واستطرد: يجب أن تكوني على أفضل مايكون لزوجك واقنعيه بشطارتك ولاعبيه
ويلاعبك ، وهذا ورد في صحيح البخاري عندما قال النبي صلي الله عليه وسلم لجابر :
"هلا تتزوج بكرا تلاعبك وتلاعبها ". لافتا الى انه يجب ان تكون ساعة
الروقان جميلة تنسي الزوج أوجاع لقمة العيش .