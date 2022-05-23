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مبروك عطية: أقسم بالله الفيسبوك مذكور في القرآن

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مبروك عطية
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الإثنين، 23-05-2022 09:33 ص
أكد الدكتور مبروك عطية الداعية الإسلامي، أن الإنترنت والفيسبوك مذكورين في القرآن الكريم.
وقال مبروك عطية من خلال بث مباشر عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: "حد قالكم إن النت والفيس مذكورين في القرآن؟، لافتاً إلى أنها سورة النساء وبالتحديد الآية 83 منها، مضيفاً: "أقسم بالله النت والفيس في الآية 83".
وتابع: "النت.. والفيس موجودين في سورة النساء في الآية 83، احنا منعرفش في القرآن غير السحر والحسد، الدين لازم يتفهم إن كنا نريد خير الدنيا والآخرة"، مضيفاً: "وَإِذا جاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذاعُوا بِهِ".. نت ده ولا مش نت يا عشاق الإذاعة والنشر؟".
وأكمل: “من جنيات مرضى القلوب، اللي فيه خير يذيعه والشر يذيعه، متذعش أسرار ولا تقول مخبين ايه في الدولاب عشان محدش يدخل ويسرقك، نحدد العلاقات نسيب البني آدم لشغله، منبعبعش قدام العيال”.
وشدد على أن المسلم السوي لا ينشر خبر فيه خير أو خبر فيه شر حتى يتأكد منه، فليس ما يسمع يقال.


 

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