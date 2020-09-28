ما وضع كورونا من إفريقيا؟.. مسئول يجيب

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الإثنين، 28-09-2020 09:36 م أحمد سالم
قال جون نكينجاسونج، مدير المراكز الأفريقية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، اليوم الاثنين، إنه من السابق لأوانه الحديث عن الانتصار على جائحة كورونا في القارة السمراء على الرغم من انخفاض الحالات المبلغ عنها.

وقال نكينجاسونج خلال إفادة افتراضية: "نشهد اتجاهًا نحو الانخفاض خلال الأسبوعين الماضيين ، لكن هذا لا يمثل انتصارًا ... لا مجال مطلقًا للتهاون في القارة".

ووفقًا لرئيس مركز السيطرة على الأمراض ، فقد سجلت الدول الأفريقية حتى الآن أكثر من 1.4 مليون حالة إصابة بـ كوفيد 19 وحوالي 35000 حالة وفاة ذات صلة.

ولا تزال جنوب إفريقيا الدولة الأكثر تضررًا في القارة، بأكثر من 670.000 حالة مؤكدة و 16.000 حالة وفاة.
 

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