ما هي علاقة الكنيسة المصرية بأزمة بناء سد النهضة .. الملف المسكوت عنه!
البابا تواضروس
الإثنين، 26-04-202103:15 مالمصريون
نشر الكاتب الصحفي محمود سلطان، مقطع فيديو جديد عبر قناته على موقع التواصل الاجتماعي "يوتيوب"، يتحدث فيه عن جوانب لم يتطرق إليها أحد في أزمة سد النهضة.
يتتبع المقطع البحث عن مسؤولية باباوات الكنيسة المصرية والقيادات السياسية بمصر في التفريط في واحدة من أهم أدوات التأثير "الناعم" على صناع القرار السياسي في إثيوبيا وقدرتها على ردع استكمال بناء سد النهضة وحل مشكلة المياه مع إثيوبيا بعيدا عن لغة التهديدات والتصعيد العسكري.
شاهد الفيديو: