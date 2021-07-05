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ما هو سلاح الـ« رب» الذي أعلنت القوات المسلحة عن امتلاكه؟

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الإثنين، 05-07-2021 03:08 م

أعلنت القوات المسلحة،  امتلاكها 28 "ربا" قتاليا في قاعدة 3 يوليو الجديدة، والتي تم افتتاحها في البلاد منذ يومين.
وقال قائد القوات البحرية أن القاعدة تضم (فرقاطتين طراز فريم برجاميني، وفرقاطة مصرية الصنع طراز جويند، وغواصة طراز 209، و10 لنشات مرور ساحلية بعيدة المدى، و4 لنش مرور ساحلي (28 مترا)، و28 ربا قتاليا مدرعا للقوات الخاصة، لنش قاطرة)، مشيرا إلي أنه سيتم مشاهدة استخدام هذه الوحدات في إطار فعاليات المناورة الاستراتيجية التعبوية للقوات المسلحة "قادر 2021".
سلاح الـ"رب" القتالي"
وبالبحث تبين أن سلاح الـ"رب" القتالي هو بالإنجليزية "RIB" وهي تعني قارب صلب قابل للنفخ، وهو قارب خفيف الوزن ولكنه عالي الأداء وعالي السعة غير قابل للغرق ومصمم بقاعدة هيكل صلبة متصلة بأنابيب هواء جانبية. يتم نفخها بالهواء إلى ضغط مرتفع لإعطاء الجوانب صلابة مرنة على طول جوانب القارب.
وتستخدم القوات الخاصة أو الضفادع البشرية هذه القوارب في المهام السريعة، بالإضافة إلى القيام بأدوار الدوريات ونقل القوات بين السفن أو على الشاطئ، وقوارب النجاة.
تعتمد السرعة القصوى للقارب على وزنه الإجمالي وقوته وطوله وشكله الجانبي وظروف البحر. من المحتمل جدا أن تبلغ سرعة القارب 30 عقدة في الثانية مع ستة ركاب.
 

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