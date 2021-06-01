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ما لا تعرفه عن قوات «GIS» التي رافقت رئيس المخابرات في غزة

قوات «GIS»
قوات «GIS»
Native
الثلاثاء، 01-06-2021 05:14 م
ظهرت مجموعة من الصور لقوات الحراسات الخاصة المصرية GIS خلال تواجد رئيس المخابرات اللواء عباس كامل، في فلسطين.

وتساءل البعض عن مهمة هذه القوات، وسبب ظهورها مع رئيس المخابرات العامة المصرية خلال زيارته إلى إسرائيل وغزة.

وحسب "روسيا اليوم"،  فإن هذه الفرقة ظهرت سابقًا خلال تسليم هشام عشماوي من ليبيا إلى مصر، حيث ظهرت هذه الفرقة للمرة الأولى خلال استلام عشماوي على متن طائرة عسكرية مصرية.

ويعد ظهور هذه القوات الأول من نوعه خلال تسلم عشماوي، حيث تمثل جهاز المخابرات العامة المصرية، وتسميتها GIS تضم الأحرف الأولى من General Intelligence Security.

وتتخصص هذه القوات في مكافحة الإرهاب، ويتم استخدامها في العمليات الكبرى التي تهدف لتأمين وصول شخصيات رسمية، أو مطلوبين للأمن بجرائم إرهابية.، كما تقوم على تأمين قيادات المخابرات، ويتم انتقاء عناصرها من الضباط من كل الأفرع ويحصلون على فرق تدريب عالية.

وتندرج هذه القوات ضمن فرق النخبة في مصالح الأمن، وهي بالمرصاد للإرهابيين وتضرب معاقلهم، وخاصة في ظل التهديدات الأخيرة، وتسهر على حماية المنشآت الوطنية ومنع أي اختراقات يقوم بها الإرهاب.
 

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