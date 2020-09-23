ما علاقة وفيات كوفيد -19 بالأنفلونزا؟ خبير بارز يجيب

الأربعاء، 23-09-2020
05:42 م
فتحي مجدي
فسر كبير خبراء الأمراض المعدية في السويد
، سقوط عدد كبير من الوفيات
الناجمة عن فيروس كوفيد -19، بأنه يُعزى إلى وفاة عدد أقل من الأشخاص بسبب الإنفلونزا هذا العام.
وذكرت صحيفة "ذا تايمز أوف لندن" أن أندرس تيجنيل
، كبير علماء الأوبئة في وكالة الصحة العامة السويد
ية قال إن الدول التي لديها معدلات وفيات
أقل بسبب الإنفلونزا انتهى بها الأمر إلى وفاة المزيد من الأشخاص بسبب فيروس كورونا
.
وأضاف: "عندما يموت الكثير من الناس بسبب الإنفلونزا في الشتاء، يموت عدد أقل في موجات الحر في الصيف التالي. في هذه الحالة، كان كوفيد – 19 هو الذي تسبب في وفاة الكثيرين.
وتابع: "ما لوحظ الآن هو أن البلدان التي كان معدل الوفيات
فيها منخفضًا إلى حد ما بسبب الإنفلونزا في العامين أو الثلاثة أعوام الماضية، مثل السويد
، لديها معدل وفيات
فائض مرتفع جدًا في كوفيد – 19".
وزعم من ناحية أخرى أن الدول التي شهدت مواسم إنفلونزا سيئة أبلغت عن انخفاض معدلات الوفيات
الناجمة عن فيروس كورونا
.
وأضاف: "أولئك الذين لديهم معدل وفيات
مرتفع بسبب الإنفلونزا، مثل النرويج، خلال فصلي الشتاء الماضيين، لديهم معدل وفيات
منخفض إلى حد ما بسبب فيروس كورونا
. وقد لوحظ نفس الاتجاه في العديد من البلدان".
وسجلت السويد
، معدلات أعلى من حالات الإصابة بالفيروس والوفيات
مقارنة بالدول المجاورة التي نفذت عمليات إغلاق أكثر صرامة.
وسجلت السويد
ما لا يقل عن 5870 حالة وفاة وحوالي 90 ألف حالة إصابة، بينما شهدت النرويج 276 حالة وفاة من حوالي 13150 إصابة، وفقًا لأحدث الأرقام الصادرة عن جامعة جونز هوبكنز.
وخلال 30 يومًا من تشخيص الأنفلونزا
سجلت السويد
178 حالة وفاة في موسم الأنفلونزا
الماضي، بينما كانت هناك 451 حالة وفاة في الموسم السابق و 1012 حالة وفاة في موسم 2017-2018، حسبما أفادت صحيفة "لوكال".
من جهته، قال فرود فورلاند هو رئيس برنامج التأهب الصحي العالمي ومقاومة مضادات الميكروبات في المعهد النرويجي للصحة العامة، إنهم ما زالوا "يعملون على الحصول على صورة مفصلة" لموسم الإنفلونزا الماضي، لكنه تساءل عما إذا كان المرض قد لعب أي دور في منع وفيات
الفيروس.
وأضاف لموقع "ذا لوكال": "كان هناك موسم معتدل إلى حد ما العام الماضي في كل من النرويج والسويد
". وأشار إلى أنه عند مقارنة الأرقام الأولية للبلدين، "لا يبدو أن هناك فرقًا كبيرًا".
وتابع قائلاً: "عندما يتعلق الأمر بعدد الوفيات
الناجمة عن الإنفلونزا في السنوات الأخيرة، فإننا نعمل على الحصول على صورة مفصلة، ولكن لا يبدو أنه كان هناك عدد كبير من الوفيات
المرتبطة بالإنفلونزا في النرويج في السنوات الأخيرة".