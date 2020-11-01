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ما علاقة والده .. تعرف علي عقوبة الطفل المعتدي على فرد شرطة

حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان
الدكتور حافظ أبو سعدة
 
الأحد، 01-11-2020 11:11 ص إيمان هاني

علق الدكتور حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، على واقعة اعتداء طفل على فرد شرطة مرور، قائلا:" واضح ان مفيش تربية ولا احترام للكبير".
وأضاف أبوسعدة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " كلمة أخيرة" المذاع عبر فضائية "أون" قائلا:" المصيبة الأكبر السماح للطفل بقيادة سيارة قد تعرض الكثيرين للخطر".
وتابع : "إذا كان سن الطفل 15 عاما فيما أكثر يقع تحت طائلة مسئولية جنائية وسيحاكم، وإذا كان سن الطفل 14 عام سيتم محاكمة الأب".
وكان النائب العام، المستشار حمادة الصاوي، قد أمر بالتحقيق في واقعة تعدي طفل، على فرد شرطة مرور، وذلك خلال بيان اصدره، بعد أن رصدت «وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام» تداولًا واسعًا لمقطع مصوَّر، لطفل يقود سيارة، استوقفه فرد شرطة بالإدارة العامة للمرور، لسؤاله عن تراخيص السيارة والقيادة فأساء الطفل إلى فرد شرطة المرور.

 

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