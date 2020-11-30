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ما علاقة ملك المغرب؟.. الكشف عن وصية عبدالباسط عبدالصمد لأول مرة

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الشيخ عبدالباسط عبدالصمد
 
الإثنين، 30-11-2020 09:02 م محمد فضل

كشف اللواء طارق عبد الباسط ابن الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، أن وصية والده قبل رحيله في مثل هذا اليوم عام 1988، تمثلت بنشر القرآن الكريم بصوته برواية ورش عن نافع.
وأوضح بحسب – اليوم السابع- أن هذه النسخة التي طلب والده نشرها، كان الملك الراحل محمد الخامس ملك المغرب قد طلب تسجيلها عام 1986، أي قبل وفاة الشيخ بعامين.
وأضاف طارق عبد الباسط عبد الصمد، أنه بالفعل تمت مراجعة المصحف وإهداؤه للإذاعة المصرية تمهيدا لنشره للمرة الأولى خلال هذه الأيام.
وتمر اليوم الاثنين 30 نوفمبر الذكرى الـ32 لرحيل الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، أحد أبرز عمالقة تلاوة القرآن الكريم في مصر والعالم، والذي اشتهر بلقب “صاحب (الحنجرة الذهبية) و(صوت السماء) و(صوت مكة)”.
 

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