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ما علاقة أحمد رفعت؟.. أول قرار لوزير الأوقاف بتغيير موضوع خطبة الجمعة القادمة

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الثلاثاء، 09-07-2024 12:17 م


قرر الدكتور أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف، تغيير موضوع خطبة الجمعة المقبلة، في أول قرار له منذ أداء اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي الأربعاء الماضي.

وبحسب بيان لوزارة الأوقاف، الاثنين، قرر الأزهري أن يكون موضوع خطبة الجمعة المقبلة هو "لا تحزن إن الله معنا"، بدلا من حقُّ العملِ وقتًا وأداءً ومخاطرُ الإخلالِ بهِ" والتي تم تحديدها في يونيو الماضي.

واستقبل الدكتور أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف، الاثنين، الدكتور أسامة العبد وكيل لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، رئيس جامعة الأزهر الأسبق، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وهنأ وكيل لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، الدكتور أسامة السيد الأزهري على توليه حقيبة وزارة الأوقاف، وثقة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

كان الدكتور أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف، تلقى خطابًا أمس من الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ وزير الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية، هنأه بثقة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعيينه وزيرًا للأوقاف.

وتمنى وزير الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية للدكتور أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف كل التوفيق النجاح، سائلا الله (عز وجل) أن يوفقه لخدمة الدين العظيم.

وكانت وفاة اللاعب أحمد رفعت سببت حالة من الصدمة لدى الرأي العام، خاصة بسبب كون وفاته بجلطة في القلب ورائها أزمة نفسية وضغوطات أصابته بحالة من الحزن لم يتحملها.

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