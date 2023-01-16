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ما رأيته أثناء موتي صادم.. أحمد زاهر يكشف لأول مرة تفاصيل عودته من الموت

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أحمد زاهر
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الإثنين، 16-01-2023 09:20 ص

 

كشف الفنان أحمد زاهر، عن موته وعودته للحياة من جديد خلال فترة مرضه الصعبة، عندما كان يعاني من مرض في الغدة الدرقية.

 

وقال في تصريحات تلفزيونية: "أول مرة في حياتي اتكلم على النقطة دي.. خلال فترة مرضي حصل ليا موقف إني مت ورجعت ثاني للحياة، وده بشكل حقيقي".

 

وأضاف: "الموضوع مؤلم شوية، وكان صحابي اللي معايا الفنان أحمد صفوت والفنان كمال عطية في البيت في الوقت ده، وأنا كنت في عز المرض، وقاعدين بنتكلم عادي جدا، وفجأة حسيت نفسي كأني بسقط في بير وبنزل وأنا قاعد ومحستش بأي حاجة، وانفصلت عن الواقع وكل اللي شوفته حاجات سوداء".

 

وتابع: "فجأة كنت مش موجود في الواقع، ولما فوقت لاقيت كمال وأحمد صفوت منهارين من العياط بشكل هستيري وخلاص أنا مت، ووشي لاقيته متغير وأحمر جدا جدا من كتر ما ضربوني عشان محاولات إني أفوق".

 

وختم قائلا: "ربنا أعطاني فرصة ثانية للحياة عشان أصلح أخطائي، وأولها كانت القرب منه ولحد الآن".

 

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