ما حدث مع «منة» إنذار لطالبات الإعدادية المراهقات.. تفاصيل علاقة على الواتساب انتهت بالحبس

الخميس، 15-09-2022
09:36 ص
تواصل شاب من محافظة البحيرة مع فتاة تدعى (منة) طالبة بالمرحلة الإعدادية من
منطقة الساحل بالقاهرة، ودخلا سويا في علاقة
عبر تطبيق الواتس آب أرسلت فيها
الفتاة م إليه صور
خاصة بها.
ولم يكن من الشاب إلا أن يقوم بتهديد و ابتزاز الفتاة بأن ترضخ له لممارسة
علاقة
غير شرعية سويا، وإلا سيرسل صور
ها الخادشة إلى والدها في محاولة منه لإبتزاز
الفتاة، إلا أنها لم ترضخ لأمره.
أبلغت الفتاة م والدها بما يحدث، وأن هناك شاب من محافظة البحيرة يقوم
بتهديدها وابتزازها بصور
ها الخاصة، ويطلب منها إقامة علاقة
غير شرعية سويا فطلب
والدها منه الابتعاد عنها وحذف الصور
، ولكن المتهم طلب منه الحصول على مبلغ مالي.
في محاولة من والد الطفلة لحل المشكلة التي تورطت فيها أرسل للمتهم عبر
تطبيق «الواتس آب» لحذف الصور
والابتعاد عن نجلته ولكنه أبي قبل أن يتحصل منه على
مبلغ مالي وهو ما جعل الأب الذي يقيم بدائرة قسم شرطة الساحل، يتوجه إلى مديرية
أمن القاهرة للإبلاغ بعد أن أرسل للعدد من أقاربه صور
طفلته.
وباستخدام الأجهزة الأمنية للتقنيات الحديثة، والاستعانة بتكنولوجيا
المعلومات بقطاع نظم الاتصالات تم التوصل إلى المتهم الذي يقيم بمحافظة البحيرة،
وتم التنسيق بين مديريتي أمن القاهرة والبحيرة والقبض عليه، والذي أقر أنه تحصل
على الصور
من الطفلة وكان غرضه من ذلك تحقيق منفعة مالية من وراءها لمروره بضائقة
مالية.
وحررت الأجهزة الأمنية محضر ضد المتهم الذي اعترف بأنه تحصل على الصور
من
الطفلة برضاها، وتولت النيابة العامة التحقيق معه والذي قررت حبسه 4 أيام على ذمة
التحقيقات.