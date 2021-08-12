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ما حدث صادم.. نقل اليوتيوبر آية أسامة إلى المستشفى في ليلة دخلتها(صور)

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ما حدث صادم.. نقل اليوتيوبر آية أسامة إلى المستشفى في ليلة دخلتها(صور)

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العروس
Native
الخميس، 12-08-2021 10:38 ص

تحولت ليلة زفاف اليوتيوبر آية أسامة، من الأفراح والاحتفال إلى الصدمة والحزن بعد نقلها إلى المستشفى في "ليلة العمر".
وفي التفاصيل تعرضت العروس للاختناق أثناء حفل زفافها إثر تسرب غاز من مولد كهرباء تم نقلها إلى المستشفى، وخضعت لجلسة تنفس صناعي بفستان الزفاف.
وقالت العروس «آية أسامة»، في بث مباشر عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنها أكدت على أصحاب القاعة، بتشغيل التكييفات الموجودة في المكان، ولكن فوجئ الموجودين في الفرح بأعينهم تسيل بالدموع بعد تسرب الغاز، وانقلب المكان من حفل زفاف إلى منطقة خطر يفر منها الجميع.
وتابعت : “أثناء خروج «المعازيم» من القاعة، قام أصحابها بفصل الكهرباء لمنع تسرب الغاز، ولكن فجأة أثناء خروجهم عادت الكهرباء مرة أخرى، وذهبت «آية»، إلى المستشفى وهي في حالة صحية غير جيدة”.
واختتمت «آية» بأنها قضت فترة خطوبة 8 سنوات، مؤكدة أنهما كانا يجمعان الأموال، ويجتهدان لإتمام هذا اليوم، ولكن في النهاية انتهى كل شئ في نصف ساعة فقط، وبدلاً من أن تقضي ليلة زفافها في منزل الزوجية، قضتها في المستشفى تحت أجهزة التنفس الصناعي.




 

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