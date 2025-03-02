"ما العمل الجليل اللي قدموه؟".. الكويت تكشف سبب سحب الجنسية من الفنانات





كشف النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتي الشيخ فهد اليوسف، سبب صدور قرار سحب الجنسية.

وقال: " المبرر إن الكويت كانت مختطفة، في جنسيات دخيلة على مجتمع الكويت في حياتها الاجتماعية ولغتها وطابعها وعلاقتها الاجتماعية، ويصير خلط في أنساب، وهذا كان مستمر لسنوات منذ 40 أو 50 عاما".

وتابع:" الحكومة كانت تحاول أكثر من مرة تشكل لجان لتعديل هذه القوانين في ملف الجنسية ولكن كل هذه المحاولات كانت ترفض من قبل مجالس الأمة المتعاقبة حتى لا يفتح الملف المفتوح على مصرعيه الحين".

كما علق على سحب الجنسية الكويتية من المشاهير من الفنانين والإعلاميين .

ووجه مقدم البرنامج سؤالا للوزير:" هناك أسماء فنية لامعة في الكويت كانوا حدث عندما سٌحبت جنسياتهم .. هل هؤلاء لا يٌصنفون بأن لهم خدمات جليلة كتصدير الفن الكويتي ؟".

وأجابه الشيخ فهد اليوسف : شنو العمل الجليل الذي قام به الفنانين ؟.. فكلمة جليل كلمة عظيمة .