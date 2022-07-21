مايك تايسون: سأموت قريبًا جدًا والمال لا يجلب السعادة

الخميس، 21-07-2022
08:59 ص
صرح أسطورة
الملاكمة الأمريكي مايك تايسون
بأنه يشعر بـ"اقترابه من الموت
"، مضيفا:"سنموت جميعا في يوم من الأيام بالطبع.. عندما أنظر في المرآة أرى تلك البقع الصغيرة على وجهي وأقول: واو.. هذا يعني أن تاريخ انتهاء صلاحيتي قريب جدا".
وأشار تايسون، إلى أن أي ثروة لا تجلب السعادة والأمان حسبما يعتقد كثيرون، لافتا: "المال لا يعني لي شيئا"، وفق "سكاي نيوز".
وأوضح: "أقول دائما للناس إنهم يعتقدون أن المال سيجعلهم سعداء"، مردفا: "شعور زائف بالأمان. أنت تعتقد أن لا شيء يمكن أن يحدث. أنت لا تصدق أن البنوك يمكن أن تنهار".
وتابع: "تعتقد أنك لا تقهر عندما يكون لديك الكثير من المال وهذا ليس صحيحا. لهذا السبب أقول دائما إن المال هو شعور زائف بالأمان".
ومن الجدير ذكره أن تايسون اكتسب شهرة واسعة منذ شبابه، حيث أصبح أصغر بطل للوزن الثقيل في التاريخ بعد فوزه على تريفور بربيك عام 1986 وعمره 20 عاما، وفاز في 50 من أصل 58 نزالا للمحترفين قبل الاعتزال.