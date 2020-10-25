مايا مرسي للسيدات : صوتك بيرسم مستقبل أولادك

الأحد، 25-10-2020
01:42 م
إيمان هاني
طالبت الدكتورة مايا مرسي
رئيسة المجلس
القومي للمرأة، جميع السيدات والفتيات بالنزول والمشاركة في انتخابات مجلس النواب
2020.
وقالت "مرسي" خلال رسالتها عبر
فضائية "صدى البلد
"، :" يجب على النساء أن تشارك انتخابات النواب
2020 مثل مشاركات السابق، معقبة :" بقول لكل سيدة بتحب بلدها وبتخاف عليها لازم
تنزلي تشاركي في انتخابات مجلس النواب
".
وتابعت :" إنتي شرفتي مصر في كل الانتخابات
اللي قبل كده كملي دورك الوطني ده حقك، صوتك أمانة وبيفرق خلي صوتك دايما مسموع
"، مضيفة :" صوتك بيرسم مستقبل أولادك وبناتك ومصر بك أقوى ".
وقد انطلق ماراثون المرحلة الأولى لانتخابات
مجلس النواب
، اليوم السبت، والذي يستمر حتى غدًا الأحد في 14 محافظة