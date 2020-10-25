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مايا مرسي للسيدات : صوتك بيرسم مستقبل أولادك

الدكتورة مايا مرسي
الدكتورة مايا مرسي
 
الأحد، 25-10-2020 01:42 م إيمان هاني

طالبت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، جميع السيدات والفتيات بالنزول والمشاركة في انتخابات مجلس النواب 2020.
وقالت "مرسي" خلال رسالتها عبر فضائية "صدى البلد"، :" يجب على النساء أن تشارك انتخابات النواب 2020 مثل مشاركات السابق، معقبة :" بقول لكل سيدة بتحب بلدها وبتخاف عليها لازم تنزلي تشاركي في انتخابات مجلس النواب".
وتابعت :" إنتي شرفتي مصر في كل الانتخابات اللي قبل كده كملي دورك الوطني ده حقك، صوتك أمانة وبيفرق خلي صوتك دايما مسموع "، مضيفة :" صوتك بيرسم مستقبل أولادك وبناتك ومصر بك أقوى ".
وقد انطلق ماراثون المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، اليوم السبت، والذي يستمر حتى غدًا الأحد في 14 محافظة

 

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