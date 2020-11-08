مايا خليفة تهدد «ترامب» بنشر صور عارية له

الأحد، 08-11-2020
08:47 م
محمد فضل
هددت ممثلة الأفلام الإباحية الأمريكية - اللبنانية الأصل
- مايا خليفة
، اليوم الأحد، الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب
بنشر صور
عارية له ما لم يرفع حظر السفر الذي تم فرضه في عام 2019، والذي يقيد السفر إلى الولايات
المتحدة من عدة دول، من شرق وشمال إفريقيا.
ونشرت الممثلة البالغة من العمر 27 عاما مقطع فيديو على إنستجرام
برسالة تهديد
للرئيس دونالد ترامب
، وتظهر فيه وهي ترتدي قناعا طبيا وبيجامة بالقرب
من البيت الأبيض لتسخر من الرئيس الجمهوري المنتهية ولايته.
وفي التعليق على الفيديو المنشور، أشادت خليفة، واسمها الحقيقي
"سارة جو شمعون" بسكان واشنطن العاصمة لدعمهم الديموقراطي جو بايدن في الانتخابات
التي فاز فيها على دونالد ترامب
.
في منشور آخر على تويتر ، كتبت ممثلة الاباحية عن أملها في
أن يتم استبدال ترامب
قريبًا بـ جو بايدن، قائلة "يجب أن تصل الشاحنات المتحركة
في أي يوم الآن".
وبعد فترة قصيرة في تمثيل الافلام الإباحية، جعلتها واحدة
من أشهر الأمريكيات في هذا المجال، انخرطت مايا خليفة
في مجال الرياضة لتظهر كـ معلِّقة
ومدونة فيديو.
وفي الآونة الأخيرة ، بدأت الفتاة البالغة من العمر 27 عامًا
حملة ضد شركات أفلام الكبار، والتي تدعي استغلال الفتيات الصغيرات، كما أنها شاركت
في جمع التبرعات لضحايا انفجار بيروت المدمر في أغسطس.