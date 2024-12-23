"ماني شاذ أنت الشاذ".. مشاداة بين ضيوف في برنامج سعودي تنتهي بمفاجأة

قام ضيف برنامج "مجلس الصياهد" السعودي مشاري المخلفي بتنفيذ مقلب في الشاعر السعودي فهد الشهراني.

حيث قال له: "أنت تقول أنك تحكم نفسك وتقول أنا أفضل شاعر، وأنا ما أحفظ لك ولا بيت".

ليرد عليه الشهراني قائلاً: "هذا خطأ منك، والشاذ من شذ شذ في النار". فرد المخلفي قائلاً: "أنا ماني شاذ، الشاذ أنت".

وأضاف الشاعر فهد الشهراني: "أنا وقفت قدام سلطان بن عبد العزيز، والملك عبدالله، والملك سلمان، والأمير نايف، والخامس في شاعر المليون".