"ماني شاذ أنت الشاذ".. مشاداة بين ضيوف في برنامج سعودي تنتهي بمفاجأة

قام ضيف برنامج
"مجلس الصياهد" السعودي مشاري المخلفي بتنفيذ مقلب في الشاعر السعودي
فهد الشهراني.
حيث قال له: "أنت تقول أنك تحكم نفسك وتقول أنا أفضل شاعر، وأنا
ما أحفظ لك ولا بيت".
ليرد عليه
الشهراني قائلاً: "هذا خطأ منك، والشاذ من شذ شذ في النار". فرد المخلفي
قائلاً: "أنا ماني شاذ، الشاذ أنت".
وأضاف
الشاعر فهد الشهراني: "أنا وقفت قدام
سلطان بن عبد العزيز، والملك عبدالله، والملك سلمان، والأمير نايف، والخامس في
شاعر المليون".
ومن جانبه، أوضح
مقدم البرنامج راكان المغيري قائلاً: "هذه من المقالب التي نضغط فيها على
ضيوفنا حتى نخرج الوجه الآخر لهم"، ليضحك الجميع على الموقف، بينما رد
الشهراني قائلاً: "حسبي الله".