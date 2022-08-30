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«ماما معندهاش مشكلة إني اعمل مشاهد إغراء».. فوز ابنة انتصار بلقب ملكة جمال المراهقات

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انتصار وابنتها
Native
Teads
الثلاثاء، 30-08-2022 08:53 ص


حصلت شاهيستا نادر، ابنة الفنانة انتصار على لقب ملكة جمال مراهقات مصر لعام 2022.

ونشرت الفنانة انتصار، عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام“، صورا لابنتها شاهيستا وهي متوجة بلقب ملكة جمال مصر لعام 2022، وعلقت: “ملكة جمال مصر”.

وأعربت شاهيستا ابنة الفنانة انتصار، عن إعجابها من طريقة تعامل والدتها معها، وتركها على حريتها وتفعل كما تريد.
وأشارت، خلال حوارها في برنامج "كلام مع الغيطي"، الذي يُعرض على شاشة "الحدث اليوم" إلى رفضها لمشاهد الإغراء وهي في هذه السن، لافتة إلى أنها من الممكن أن تغير رأيها عندما تكبر؛ حال عرض عليها التمثيل في مشهد يحتوي على قبلة.
وكان الإعلامي محمد الغيطي، وجه رسالة إليها قائلًا: "ماما معندهاش مانع لما تمثلي، إنك تتباسي في المشهد"، وطالب الغيطي، انتصار، بعدم النظر إلى ابنتها، خلال إجابتها على هذا السؤال.

وردَّت "شاهيستا"، : "أنا في سني ده مش هوافق، بس لما أكبر ممكن أغير رأيي".

وواصلت ردها:" بس عاجبني في ماما إنها سايباني منفتحة، أعمل اللي أنا عوزاه، ماما مش بتمنعني أني ابوس وكدة".



 

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