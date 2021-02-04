مالا تعرفه عن « أحمد ونهى» ومفاجأة في اعترافات المتهمة (فيديو)
أحمد ونهى
الخميس، 04-02-202109:28 صالمصريون
ما زالت أصداء الفيديوهات التي أحدثت ضجة واسعة والمعروفة باسم "أحمد
ونهى"، تثير اهتمامات الرأي العام بعد القبض عليهما وعرضهما على النيابة
العامة التي وجهت لهما تهمة نشر الفجور والحض على الرذيلة.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يكشف معلومات عن أبطال
الفيديوهات المخلة ومصورهما، كما كشفت عن اعترافات مفاجئة لربة المنزل
"نهى" أمام النيابة، موضحة علاقة ما تقوم به باليوتيوبر الشهير
"أحمد وزوجته زينب".
شاهد الفيديو: