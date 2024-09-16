مارس معها الجنس 3 أسابيع.. التحريات تفجر مفاجأة في واقعة فتاة المطرية





كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، ملابسات تغيب فتاة من ذوي الهمم متأخرة ذهنيا في المطرية، حيث تبين قيام عامل بالتعدي عليها في منزله لمدة ٣ أسابيع.

وقالت تحريات أجهزة المباحث في القاهرة، إن الفتاة تغيبت عن منزل أسرتها قبل ٣ أسابيع، ولم يحرر والدها محضرا بالتغيب ثم عادت إلي المنزل مرة أخرى بعد فترة، وأخبرته بأن هناك عاملت قام باحتجازها في منزله وتعدى عليها داخل الشقة.

حيث شرحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، أن الفتاة من ذوي الهمم متأخرة ذهنيا في العقد الثالث من العمر، وخرجت من منزلها وقابلها المتهم الذي احتجزها في منزله لمدة ٣ أسابيع، وأقام معها علاقة طوال هذه المدة ثم تركها وعادت إلي منزل أسرتها وأخبرتهم بأفعال العامل معها وأرشدت والدها عنه.

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، القبض على عامل؛ لاتهامه بالاعتداء على طالبة “متأخرة ذهنيا” من ذوي الهمم، على مدار عدة أيام داخل مسكنه في المطرية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، إخطارا من قسم شرطة المطرية، تضمن ورود بلاغ من شخص، اتهم فيه عامل بالاعتداء على ابنته من ذوي الهمم، ومواقعتها في منزله بمنطقة المطرية على مدار أيام، وذلك خلال تغيبها عن المنزل قرابة 3 أسابيع.

وقرر والد الفتاة في المحضر الذي حرره بقسم شرطة المطرية، أن نجلته تعاني من تأخر ذهني، وتغيبت عن المنزل منذ 3 أسابيع، ثم عادت من جديد، وحينما عادت أخبرته بقيام عامل باحتجازها في منزله، ومواقعتها على مدار الأيام الماضية في منزله، ثم تركها.

وعقب تقنين الإجراءات؛ ألقت أجهزة الإدارة العامة لمباحث القاهرة، القبض على المتهم، وبمواجهته؛ قرر بارتكاب الجريمة تفصيليا.

وحرر المحضر اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.