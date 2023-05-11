مارست الرذيلة مع صديق زوجها.. ثم كانت الصدمة!

خطة شيطانية لجأت إليها ربة منزل وعشيقها لممارسة الرذيلة وإفساح المجال للالتقاء يوميًا دون تضييق من حد، فكان التخلص من الزوج هو السبيل نحو ذلك.



من واقع التحريات الرسمية والمصادر المختلفة، نروي تفاصيل مقتل شاب والتخلص من جثته بأحد المجاري المائية بمحافظة كفر الشيخ.

قبل سنوات ارتبطت الزوجة بشريك حياتها المجني عليه "سائق توك توك" وقررا حينها الارتباط رسميًا وبالفعل تقدم الشاب لخطبتها ثم انتقلا لاحقًا إلى عش الزوجية لاستكمال حياتهما معًا.

حياة هادئة يعيشها الزوجان، إلا أن دخل بينهما صديق الزوج "نقاش" 30 عام، وبدأ يزيد من علاقته بالضحية وكان بداخله أنه يريد زوجته، وبعد فترة أقام الشاب علاقة عاطفية بالزوجة -32 عام- تحولت لاحقًا إلى علاقة غير شرعية.

وعلى مدار أشهور طويلة مارسا معًا الرذيلة أثناء غياب الزوج في العمل، "كانوا بيتقابلوا كل ما الزوج يروح الشغل.. كاناو دايما بيشتغلوا غيابه عشان يتقابلوا".

عندما اكتشف الضحية أمر الزوجة وعشيقها، قرر المتهمات التخلص من الزوج خوفًا من الفضيحة. وبالفعل تحدثا سويًا وهيأ لهما الشيطان خطة قتل الزوج.

وفي شهر مايو من عام 2022 كان موعد التخلص من الزوج، فاتفق المتهمان على إعداد العدة وإحكام الخطة لإنهاء حياة الزوج خوفًا من افتضاح أمرهما بين الأهالي.

في الموعد المحدد استعانت الزوجة بعشيقها، وتم استدراج زوجها بمركبة التوك توك. وتم التخلص منه أثناء سيرهما بجوار أحد المجاري المائية بمحافظة كفر الشيخ باستخدام سلاح أبيض "سكين".

بعد أيام قليلة من الجريمة تلقى قسم شرطة كفر الشيخ بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثة سائق توك توك في أحد المجاري المائية، وبجواره مركبة التوك توك ومتعلقاته الشخصية.

مباشرة انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، وتم تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة، ومرتكبي الجريمة.

استعان فريق البحث بالكاميرات الموجودة في مكان العثور على جثة المجني عليه، وبالتحريات تبين أن زوجة المجني عليه وراء ارتكاب الواقعة، بمشاركة عشيقها، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الحادث بعد مشاجرة نشبت بينهما.

وأكدت التحريات أن الزوجة المتهمة، على علاقة غير شرعية بصديق زوجها يعمل نقاشا، ومارسا معا الرذيلة طوال السنوات الماضية، أثناء غياب الزوج في العمل، وعندما اكتشف أمرهما قررا التخلص منه خوفا من الفضيحة.

وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهما، بعدما وجه لهما اتهامات بالقتل العمد