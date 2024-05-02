ماذا يفعل لك الجن إذا نمت دون ملابس؟.. عالم أزهري يرد





حكم النوم بدون ملابس وماذا يفعل الجن مع من ينام عاريا.. ولماذا حذرنا النبي محمد من النوم عاريا؟.. سؤال أجاب عليه الدكتور السيد سعيد الشرقاوي، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، قائلًا في رده، يجوز للإنسان أن يستر ما بين السرة والركبة ويجوز له ان يكشف خلاف ذلك، وهذا يكون للرجال وللنساء.

وقال الأستاذ بجامعة الأزهر للشخص الذي ينام دون ان يرتدي أي من الملابس نهائيًا، فيوجد بعض من جمهور العلماء قالوا بالتحريم لأن قالوا يجب على الإنسان أن يستر عورته حتى في الخلوة، وحتى لو بينه وبين نفسه وهذا ليس شرط ان يكون زوجته معه ولا واي أحد، ويجب على الشخص أن يستر عورته حتى ولو كان وحيدًا في غرفته.

وأشار الشرقاوي إلى رأي آخر قال فيه لا ويندب فقط، ويستحب أن يستر عورته في حال الخلوة ولو كان وحده ولا يراه أحد، وبالتالي يكون هذا مكروه أن يكشف الإنسان عورته.

وأوضح الأستاذ بالأزهر أنه يأخذ بالرأي الوسط بين الرأيين، وهو أنه يوجد ادلة تقول بوجوب ستر العورة حتى لو كان الإنسان وحدة، وأدلة ثانية تقول أن السيدة عائشة-رضي الله عنها-نامت عريانه مع النبي-صلى الله عليه وسلم-ولكن النبي قال لها،" وقد وضعت ثيابك، أي نمتي عريانه، فبالتالي سيدنا جبريل لا يمكن أن يدخل عليك في هذا المشهد".

وأضاف الشرقاوي عبر فيديو نشره عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: أن النوم عريان ليس بأدب بل يجب علي العبد ان يستر ما بين السرة والركبة لأن هذا هو الأدب مع الله، والملائكة والحذر من الشياطين.

واستشهد بالحديث الذي رواه الترمذي وصححه يقول النبي-صلى الله عليه وسلم-: "احْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلاّ مِنْ زَوْجَتِكَ أَوْ مما مَلَكَتْ يَمينُكَ"، فَقَالَ: -أي الراوي-الرّجُلُ يَكُونُ مَعَ الرّجُلِ؟ قالَ: "إن اسْتَطَعْتَ أَنْ لاَ يَرَاهَا أَحَدٌ فَافْعَلْ"، قلت: فالرّجُلُ يَكُونُ خَالِياً، قالَ: "فَالله أَحقّ أَنْ يستحيا مِنْهُ".

ونصح الشرقاوي على العبد بأن يستر عورته حفاظًا من الشيطان والحذر منه، لأن من طبيعة الشيطان أنه يري الإنسان ويطلع على عورته، مستشهدًا في ذلك بقول الله-تعالى-في سورة الأعراف،" ۗ إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ ۗ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ".

وأكد الأستاذ بالأزهر أن النبي-صلي الله عليه وسلم-الشرع أوجب على المسلم عندما يدخل الخلاء ويضع الملابس عن عورته ويكشفها أن يقول دعاء قبل أن يفعل ذلك حتى يمنع نظر الشيطان إلى عورته، والدعاء ورد في سنن الترمذي عن علي رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم، إذا دخل أحدهم الخلاء أن يقول:" بسم الله،" وهذا عام في الرجال والنساء، والحديث صححه الألباني رحمه الله.