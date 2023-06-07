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ماذا يحدث للجسم عند الامتناع عن تناول الملح تماما

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الملح
الأربعاء، 07-06-2023 02:03 ص نسمه عبد الوهاب
يعقد بعض الأشخاص أنه من الضروري أننا نمتنع عن استخدام الملح نهائيا للوقاية من الأمراض والمشكلات الصحية الخطيرة ولكن فى الحقيقة الامتناع عنه مضر بالصحة.

ووفقا لموقع “فيستي. رو”، الإفراط في تناول الملح يؤدي إلى ارتفاع مستوى ضغط الدم وأمراض القلب والكلى ولكن إذا بقي الجسم من دون كلوريد الصوديوم فسيتعرض أيضا للإصابة بمشاكل خطيرة.

وقال الطبيب الروسي ألكسندر مياسنيكوف، إنه في الواقع الملح ضروري للصحة ولا يمكن للإنسان أن يعيش من دون الصوديوم بل يمكن لمن يمتنع عن تناول الملح والأطعمة الغنية بالصوديوم نهائيا أن يموت نتيجة حدوث تشنجات شديدة.
وأقل كمية لايجب الحد عنها هى من الكمية التى يتم تناولها يوميا من الملح هو 2 جرام وليس وما لايعرفه كثيرون أن هناك منتجات كثيرة تحتوي على ملح وصوديوم مخفي.

ومن أمثل الأطعمة التى تحتوى الملح أو الصوديوم المخفي الجبن والبيتزا والخبز والنقانق والخل والحساء وتتبيلات السلطة.



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