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ماذا يحدث؟.. استقالة 3 مستشارين من الديوان الملكي الأردني
أرشيفية
Native
الخميس، 06-05-2021
03:16 م
محمد فضل
أفادت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، بصدور الإرادة الملكية السامية من العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بتعيين الدكتور جعفر حسان مديرا لمكتب الملك، اعتبارا من تاريخ 2021/5/6.
كما صدرت الإرادة الملكية السامية، بالموافقة على قبول استقالة هيفاء تركي حديثه الخريشا مستشار جلالة الملك للسياسات من منصبها، اعتبارا من تاريخ 2021/5/6.
وصدرت الإرادة الملكية السامية، بالموافقة على قبول استقالة الدكتور كمال قاسم الناصر مستشار جلالة الملك من منصبه، اعتبارا من تاريخ 2021/5/6.
كما صدرت الإرادة الملكية السامية، بالموافقة على قبول استقالة عطوفة الآنسة زينة زيد رشاد طوقان مستشار للشؤون الاقتصادية في الديوان الملكي الهاشمي من منصبها، اعتبارا من تاريخ 2021/5/6.
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الاردن
الديوان الملكى
استقالة 3 مستشارين
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