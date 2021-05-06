ماذا يحدث؟.. استقالة 3 مستشارين من الديوان الملكي الأردني

أرشيفية

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أفادت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، بصدور الإرادة الملكية السامية من العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بتعيين الدكتور جعفر حسان مديرا لمكتب الملك، اعتبارا من تاريخ 2021/5/6.



كما صدرت الإرادة الملكية السامية، بالموافقة على قبول استقالة هيفاء تركي حديثه الخريشا مستشار جلالة الملك للسياسات من منصبها، اعتبارا من تاريخ 2021/5/6.



وصدرت الإرادة الملكية السامية، بالموافقة على قبول استقالة الدكتور كمال قاسم الناصر مستشار جلالة الملك من منصبه، اعتبارا من تاريخ 2021/5/6.



كما صدرت الإرادة الملكية السامية، بالموافقة على قبول استقالة عطوفة الآنسة زينة زيد رشاد طوقان مستشار للشؤون الاقتصادية في الديوان الملكي الهاشمي من منصبها، اعتبارا من تاريخ 2021/5/6.