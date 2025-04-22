بعد أيام من الجدل والإغلاق المؤقت لمحلات "بـ لبن"، أعلنت وزارة الصحة، في بيان، أنه في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية جرى التواصل مع مالكي السلسة؛ لعقد اجتماع تنسيقي لإيضاح الإجراءات التصحيحية والوقائية المطلوب اتخاذها نحو إعادة النشاط في حال توفيق وتصحيح الأوضاع في أقرب وقت.

وبينما تنتظر فروع "بـ لبن" قرار الجهات المختصة لاستئناف العمل، عاد اسم مؤمن عادل، مؤسس السلسلة، ليتصدر محركات البحث ومنصات التواصل، خاصة بعد ظهوره في مقابلة تلفزيونية مع الإعلامي عمرو أديب مدافعًا عن مشروعه الذي وصفه بـ"حلم العمر"، في مواجهة أزمة كادت تهدد مستقبل العلامة.

من هو مؤمن عادل؟

بدأ مؤمن عادل رحلته الأكاديمية في مجال مختلف تمامًا، وتخرج في كلية الطب البيطري، لكنه قرر سريعًا أن مستقبله لا يكمن في هذا التخصص، بل في عالم ريادة الأعمال وصناعة الطعام، حسبما أكد في تصريحاته مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" على قناة mbc مصر.

وبإمكانيات محدودة، أطلق أول مشروع له من محل صغير للحلويات في الإسكندرية، سرعان ما تحوّل إلى حجر الأساس لسلسلة "بـ لبن" التي غزت سوق الحلويات في مصر وحققت رواجًا كبيرًا بين فئات الشباب والعائلات.

ولم يقتصر نجاحه على "بـ لبن" فقط، بل أسس أيضًا عدة علامات تجارية منها: "كرم الشام"، "بهيج"، "وهمي"، وسلسلة "عم شلتت".

ولم يتوقف مؤمن عند النجاح المحلي، بل وسّع نشاطه لتشمل سلسلة "بـ لبن" فروعًا في السعودية وعدد من الدول العربية.

أزمة إغلاق محلات "بـ لبن"

واجهت سلسلة "بـ لبن" مؤخرًا أزمة حادة بعد إغلاق فروعها في مصر والسعودية، إثر بلاغات تتعلق بسلامة الغذاء، وفي مصر، تدخلت الجهات الرقابية بشكل عاجل لمتابعة الوضع، وأسفرت المراجعات عن قرار بالاجتماعي مع مالكي السلسلة لإيضاح الإجراءات التصحيحية والوقائية المطلوب اتخاذها نحو إعادة فتح الفروع بعد استيفاء الاشتراطات.

