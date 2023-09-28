الخميس 28 سبتمبر 2023
توقيت مصر 15:37 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

ياسمين عز تتوعد إعلامي شهير: "خاض في سمعتي وهخليه عبرة"

عامر حسين يحسم مصير إعادة مباراة الزمالك واستبعاد النادي من السوبر

واقعة نادرة لكنها حظت بإعجاب الجميع.. حكم سعودي يوقف المباراة لهذا السبب

فيديو مرعب.. صاعقة برق تضرب برج الساعة في السعودية

بعد وفاة 100 في حفل زفاف.. فاجعة جديدة في فرح بالعراق والضحايا 50

مقتل عامل صيدلية على يد زوجته وطليقته لسبب صادم

ماذا كتب قاتل زميلته في جامعة القاهرة قبل انتحاره؟

أحمد موسى: مصر ترعى الله في حقوق الإنسان بالسجون

حقيقة طلاق بسنت شوقي ومحمد فراج

تعاطف معه العالم.. الفتاة السورية تكشف سبب رفضها عرض زواج صديقها اليوتيوبر زاهر

ماذا كتب قاتل زميلته في جامعة القاهرة قبل انتحاره؟

elaosboa23609
القاتل
الخميس، 28-09-2023 02:17 م


أقبل المتهم بقتل موظفة داخل كلية الآثار بجامعة القاهرة رميًا بالرصاص، على الانتحار تاركًا رسالة مضمونها "الضحية دمرت حياتي".

وكشفت مصادر أمنية تفاصيل الحادث، بأن المتهم كانت تربطه علاقة عاطفية بالضحية وتقدم إلى خطبتها لكن تم رفضه من قبل الأسرة.

وفي الثانية عشرة والنصف من ظهر الأربعاء، سُمع دوي إطلاق نار داخل جامعة القاهرة، غرب محافظة الجيزة.

 

وانتقل رجال الشرطة بقسم شرطة الجيزة وفرقة الغرب بقيادة العقيد محمد الصغير تنسيقا مع قطاع الأمن العام.

 

التحريات الأولية التي أشرف عليها المقدم هشام فتحي رئيس المباحث بينت أن شخصا دلف إلى مكتب رعاية الشباب بكلية الآثار وأشهر سلاحه النار ليطلق الرصاص صوب موظفة.

 

وحسب المصادر، فر المتهم هاربا بينما اهتم القائمون على الكلية بنقل الموظفة إلى أقرب مستشفى بسيارة ملاكي على أمل إنقاذها لكنها فارقت الحياة.

 

قيادات مديرية أمن الجيزة برئاسة اللواء هشام أبو النصر واللواء محمد الشرقاوي انتقلت إلى جامعة القاهرة للوقوف على ملابسات الحادث.

 

فريق أمني يقوده اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية وبمشاركة العميد علي عبد الرحمن رئيس القطاع تتبع خط سير المتهم حتى أمكن ضبطه.

 

ممثلو النيابة العامة عاينوا موقع الحادث وجثمان الضحية قبل نقلها إلى مشرحة زينهم تحت تصرف مصلحة الطب الشرعي للتشريح.

 

حالة من الرعب سادت أروقة الجامعة العريقة وسط بكاء وصراخ زملاء وزميلات المجني عليها بقولهم "ماحدش مصدق اللي حصل دا دا اكيد كابوس مش حقيقي".

 

 

إقرأ ايضا

1903204_0

ياسمين عز تتوعد إعلامي شهير: "خاض في سمعتي وهخليه عبرة"

2023_8_16_20_28_40_557

مقتل عامل صيدلية على يد زوجته وطليقته لسبب صادم

1886609_0

أحمد موسى: مصر ترعى الله في حقوق الإنسان بالسجون

أخبار متعلقة

2207653_0

قاتل موظفة داخل جامعة القاهرة ينهي حياته قبل القبض عليه

IMG-20230904-WA0018

فتاة الرقصة النوبية في حفلة التخرج تظهر وتفجر مفاجأة