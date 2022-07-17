الأحد 17 يوليه 2022
توقيت مصر 21:01 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

وفاة الفنان أسد حسين بعد صراع مع السرطان

حكم جديد.. حبس وغرامة لمرتضى منصور في قضية سب محمود الخطيب

هبة مجدي تشعل مواقع التواصل الاجتماعي ب، البوركيني.. تعرف على سعره

أول رد سعودي على طريقة مصافحة «بايدن» للأمير محمد بن سلمان

ماذا قال عالم بوكالة ناسا عن العثور على علبة سجائر مصرية على سطح القمر

تعليق مفاجئ من مدرب الأهلي بعد الهزيمة من بيراميدز

ألفاظ خادشة للحياء.. موظف «كنتاكي» الذي اعتدت عليه سيدة كويتية .. مصري الجنسية

بعد لقاءات حميمية متعددة.. تصور عشيقها عاريًا لطلب فدية

مضيفة تحصل على تعويض 5 ملايين دولار بسبب "كلمة"

وفاة أسرة كاملة من 8 أفراد تهز دولة عربية (صور)

ADS
 

ماذا قال عالم بوكالة ناسا عن العثور على علبة سجائر مصرية على سطح القمر

cdn4.premiumread
علبة سجائر
Native
Teads
الأحد، 17-07-2022 01:44 م

تداول نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي منشور حول "تصوير وكالة "ناسا" علبة سجائر مصرية من نوع "كليوباترا" على سطح القمر تعود للثمانينات".

وقابل لؤي البسيوني المهندس بوكالة "ناسا" هذا الخبر بالضحك، وقال: "يمكن المصريين على السوشيال ميديا أرسلوا علبة سجائر للمريخ ونحن لا ندري" في إشارة إلى أن ذلك غير صحيح.

جاء ذلك بعدما نشرت إحدى مستخدمات موقع تويتر ، تغريدة قالت فيها: "كشفت صورة التقطتها مركبة برسيفرنس التابعة لوكالة ناسا عن جسم غريب على سطح المريخ وعند البحث تبين انه ورق ولكن اكتشف العلماء ان الجسم مكون من علبة سجائر مصرية وتصميم العلبة من الثمانينات".
 

إقرأ ايضا

تنزيل

وفاة الفنان أسد حسين بعد صراع مع السرطان

100-171618-cases-mortada-mansour-mahmoud-al-khatib_700x400

حكم جديد.. حبس وغرامة لمرتضى منصور في قضية سب محمود الخطيب

ا

هبة مجدي تشعل مواقع التواصل الاجتماعي ب، البوركيني.. تعرف على سعره