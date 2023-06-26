ماذا قال جوارديولا عن الأهلي بعد مشاهدة مباراة في مصر؟





كشف صلاح عتريس، رئيس الشركة المنظمة لرحلة المدرب العالمي بيب جوارديولا في مصر، أن الأخير شاهد جزءًا من مباراة الأهلي وحرس الحدود في الدوري التي أقيمت الخميس الماضي.

وقال "عتريس" – حسب مصراوي-: أثناء استقباله في مصر وتحديدًا في مطار القاهرة صالة كبار الزوار كانت تذاع مباراة الأهلي وحرس الحدود وتساءل: مين اللى بيلعبوا دول؟.

وأضاف أنه شاهد 5 دقائق من مباراة الأهلي وحرس الحدود خلال تواجده في المطار أثناء إنهاء إجراءات الدخول.

وأوضح عتريس: المدرب الإسباني سأل عن الأهلي وقلت له "ده نادي القرن، ويمكن نتقابل في كأس العالم للأندية، وانبهر من حجم شعبية النادي الأحمر، خاصة إن كل اللي بيقابله كان بيقوله هنلاعب مانشيستر سيتي في كأس العالم.

ووصل بيب، لمطار القاهرة الدولي رفقة أسرته، لقضاء ثمانية أيام في مصر للسياحة، يومين بالقاهرة، وستة أيام ما بين الأقصر وأسوان.

ووصل جوارديولا، من إسبانيا رفقة عائلته، زوجته ونجله وابنتيه على متن طائرة خاصة، واستقبلته نسرين عثمانلي، مدير مكتب هيئة تنشيط السياحة .